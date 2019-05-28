Как вырезать объект в Фотошопе

Зачастую при работе с изображениями в программе Фотошоп перед пользователем встает задача вырезать часть изображения с исходника. Это может быть совершенно любой объект (человек, дерево, животное, предмет интерьера и т. д.).

Из этой статьи вы узнаете, какие инструменты программы применяются для решения таких задач. А также ознакомитесь с наглядным примером такой работы.

Инструменты Photoshop, которые понадобятся

Для вырезания каких-либо объектов с изображения в фотошопе существует несколько подходящих инструментов.

Быстрое выделение

Этот инструмент применим не во всех случаях. Требуется, чтобы выделяемый объект имел четкий контур. То есть в местах соприкосновения объекта с основным фоном цветовая гамма не должна смешиваться. Как например на представленной ниже картинке.

Волшебная палочка

Это инструмент, которым можно выделить все пиксели, объединенные одним цветом. Выделение может быть как смежных пикселей одного цвета, так и всех пикселей этого цвета на изображении. К примеру, имея однотонный фон, его легко можно удалить, применив волшебную палочку.

Ниже показано выделение с помощью волшебной палочки всего фона:

Затем, после выделения, кликаем DEL и получаем прозрачный фон:

Лассо

Инструмент весьма специфический и неудобный. Целесообразнее использовать лассо только на графическом планшете. Попробуйте сами, и убедитесь в правдивости этих слов. Для использования лассо необходимо иметь чрезвычайно твердую руку.

Прямолинейное лассо

Удобная вещь при необходимости выделения объектов с прямыми гранями. В остальных же случаях бесполезный инструмент.

Магнитное лассо

Напоминает по своему принципу «Быстрое выделение», только более точное и с возможностью корректировки. В результате создается линия по контуру объекта. Применять следует, только когда контур четкий и не размытый. Аналогично, как и с быстрым выделением.

Перо

Это, наверное, самый удобный инструмент для работы над выделением каких-либо объектов. Гибкость инструмента позволяет его использовать для работы с объектами любой формы и сложности.

Практическая часть: убираем человека с изображения

На практике вы подробно познакомитесь именно с последним инструментом – Перо. Все остальные инструменты в принципе интуитивно понятны и наглядны, а вот Перо требует от пользователя навыков и знаний по работе с ним.

К тому же это самый лучший инструмент для выделения объектов. Лучше всего начинать изучать сразу самые правильные и верные подходы. Именно поэтому практический пример приведен именно с использованием инструмента Перо.

Первым делом нам понадобится изображение для работы. Возьмем, к примеру, фотографию одной из наших любимых актрис – Галь Гадот.

Наша задача отделить изображение актрисы от окружающего ее фона.

Итак, первым шагом требуется создать слой с копией исходной картинки.

Кстати, у нас есть отдельный урок: Как скопировать слой в Photoshop

Далее, выберем на панели инструментов «Перо» и отметим точку на картинке (в любом месте контура актрисы). Эта точка будет являться опорной. С нее начнется выделение объекта, и в этой же точке оно должно завершиться.

На нашем примере, по обоим сторонам от опорной точки объект имеет закругления. Необходимо максимально плавно обвести их «Пером». Начнем двигаться в правую сторону.

Многие новички совершают ошибку, работая с закруглениями контура. Полагая, что чем больше они поставят точек, тем плавнее выйдет линия. Это не так, как раз напротив точек нужно меньше. Определив на глаз радиус закругления, поставьте следующую точку в некотором удалении от опорной.

После этого поставьте еще одну точку по центру между первыми двумя.

Затем потяните в нужную сторону, взявшись за центральную точку мышью и зажав на клавиатуре кнопку CTRL.

Таким способом проработайте все сложные участки контура и выделите весь объект.

В случае, когда контур объекта обрезан на изображении холстом (на нашем примере снизу), его можно вынести за границы холста.

Когда выделение завершено и контур замкнулся, щелкните внутри него правой кнопкой мыши. Затем в появившемся списке нажмите на «Образовать выделенную область (“Выделить область” в нашем случае – Photoshop CC)».

В параметре радиуса растушевки укажите значение равное 0. Подтвердите действие нажатием кнопки «ОК».

Итак, у нас получилось выделение фона объекта.

Тут можно сразу его удалить кнопкой DEL и все готово. Но мы рассмотрим более сложный путь, для понимания всех нюансов.

Выделение необходимо перенести с фона на объект, для этого воспользуйтесь комбинацией кнопок CTRL+SHIFT+I.

После этого потребуется выбрать «Выделение» – «Прямоугольная область».

Наверху, в параметрах инструмента нажмите кнопку «Уточнить край» – для версий Photoshop CS. Мы проводим этот урок в Photoshop CC. Поэтому кликаем на “Выделение и маска”:

В результате должно открыться окно с настройками, где нужно выставить требуемые параметры. Значения параметров для каждого конкретного случая могут быть свои. Не помешает немного сдвинуть границы выделения в сторону объекта и сгладить. Так как при выделении могли быть затронуты частички фона.

Подтверждаем изменения кнопкой «ОК».

Вот и все, осталось только нажать CTRL+J (копируем выделенное изображение на новый слой), и все готово.

Теперь скрываем все остальные слои и оставляем только слой только с Галь Гадот, без фона:

Надеемся этот урок помог вам научиться вырезать объекты и человека в Фотошопе. Мы это делали в программе Photoshop CC. Но действия практически не будут отличаться для любой другой версии программы, включая CS6 или CS5.