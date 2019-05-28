Как вырезать объект в Фотошопе

Как вырезать объект в Photoshop

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Зачастую при работе с изображениями в программе Фотошоп перед пользователем встает задача вырезать часть изображения с исходника. Это может быть совершенно любой объект (человек, дерево, животное, предмет интерьера и т. д.).

Из этой статьи вы узнаете, какие инструменты программы применяются для решения таких задач. А также ознакомитесь с наглядным примером такой работы.

Инструменты Photoshop, которые понадобятся

Для вырезания каких-либо объектов с изображения в фотошопе существует несколько подходящих инструментов.

  1. Быстрое выделение

Этот инструмент применим не во всех случаях. Требуется, чтобы выделяемый объект имел четкий контур. То есть в местах соприкосновения объекта с основным фоном цветовая гамма не должна смешиваться. Как например на представленной ниже картинке.

Как вырезать объект в Photoshop

  1. Волшебная палочка

Как вырезать объект в Photoshop

Это инструмент, которым можно выделить все пиксели, объединенные одним цветом. Выделение может быть как смежных пикселей одного цвета, так и всех пикселей этого цвета на изображении. К примеру, имея однотонный фон, его легко можно удалить, применив волшебную палочку.

Ниже показано выделение с помощью волшебной палочки всего фона:

Как вырезать объект в Photoshop

Затем, после выделения, кликаем DEL и получаем прозрачный фон:

Как вырезать объект в Photoshop

  1. Лассо

Как вырезать объект в Photoshop

Инструмент весьма специфический и неудобный. Целесообразнее использовать лассо только на графическом планшете. Попробуйте сами, и убедитесь в правдивости этих слов. Для использования лассо необходимо иметь чрезвычайно твердую руку.

  1. Прямолинейное лассо

Как вырезать объект в Photoshop

Удобная вещь при необходимости выделения объектов  с прямыми гранями. В остальных же случаях бесполезный инструмент.

Прямолинейное лассо

  1. Магнитное лассо

Магнитное лассо

Напоминает по своему принципу  «Быстрое выделение», только более точное и с возможностью корректировки. В результате создается линия по контуру объекта. Применять следует, только когда контур четкий и не размытый. Аналогично, как и с быстрым выделением.

Магнитное лассо

  1. Перо

Магнитное лассо

Это, наверное, самый удобный инструмент для работы над выделением каких-либо объектов. Гибкость инструмента позволяет его использовать для работы с объектами любой формы и сложности.

Практическая часть: убираем человека с изображения

Смотрите также: “Восстанавливающая кисть в Фотошопе: как пользоваться”

На практике вы подробно познакомитесь именно с последним инструментом – Перо. Все остальные инструменты в принципе интуитивно понятны и наглядны, а вот Перо требует от пользователя навыков и знаний по работе с ним.

К тому же это самый лучший инструмент для выделения объектов. Лучше всего начинать изучать сразу самые правильные и верные подходы. Именно поэтому практический пример приведен именно с использованием инструмента Перо.

Первым делом нам понадобится изображение для работы. Возьмем, к примеру, фотографию одной из наших любимых актрис – Галь Гадот.

Практическая часть убираем человека с изображения

Наша задача отделить изображение актрисы от окружающего ее фона.

Итак, первым шагом требуется создать слой с копией исходной картинки.

Кстати, у нас есть отдельный урок: Как скопировать слой в Photoshop

Практическая часть убираем человека с изображения

Далее, выберем на панели инструментов «Перо» и отметим точку на картинке (в любом месте контура актрисы). Эта точка будет являться опорной. С нее начнется выделение объекта, и в этой же точке оно должно завершиться.

Практическая часть убираем человека с изображения

На нашем примере, по обоим сторонам от опорной точки объект имеет закругления. Необходимо максимально плавно обвести их «Пером». Начнем двигаться в правую сторону.

Многие новички совершают ошибку, работая с закруглениями контура. Полагая, что чем больше они поставят точек, тем плавнее выйдет линия. Это не так, как раз напротив точек нужно меньше. Определив на глаз радиус закругления, поставьте следующую точку в некотором удалении от опорной.

Практическая часть убираем человека с изображения

После этого поставьте еще одну точку по центру между первыми двумя.

Практическая часть убираем человека с изображения

Затем потяните в нужную сторону, взявшись за центральную точку мышью и зажав на клавиатуре кнопку CTRL.

Практическая часть убираем человека с изображения

Таким способом проработайте все сложные участки контура и выделите весь объект.

В случае, когда контур объекта обрезан на изображении холстом (на нашем примере снизу), его можно вынести за границы холста.

Как вырезать объект в Фотошопе

Когда выделение завершено и контур замкнулся, щелкните внутри него правой кнопкой мыши. Затем в появившемся списке нажмите на «Образовать выделенную область (“Выделить область” в нашем случае – Photoshop CC)».

Как вырезать объект в Фотошопе

В параметре радиуса растушевки укажите значение равное 0. Подтвердите действие нажатием кнопки «ОК».

Как вырезать объект в Фотошопе

Итак, у нас получилось выделение фона объекта.

Как вырезать объект в Фотошопе

Тут можно сразу его удалить кнопкой DEL и все готово. Но мы рассмотрим более сложный путь, для понимания всех нюансов.

Выделение необходимо перенести с фона на объект, для этого воспользуйтесь комбинацией кнопок CTRL+SHIFT+I.

После этого потребуется выбрать «Выделение» – «Прямоугольная область».

Как вырезать объект в Photoshop

Наверху, в параметрах инструмента нажмите кнопку «Уточнить край» – для версий Photoshop CS. Мы проводим этот урок в Photoshop CC. Поэтому кликаем на “Выделение и маска”:

Как вырезать объект в Фотошопе

В результате должно открыться окно с настройками, где нужно выставить требуемые параметры. Значения параметров для каждого конкретного случая могут быть свои. Не помешает немного сдвинуть границы выделения в сторону объекта и сгладить. Так как при выделении могли быть затронуты частички фона.

Как вырезать объект в Фотошопе

Подтверждаем изменения кнопкой «ОК».

Вот и все, осталось только нажать CTRL+J (копируем выделенное изображение на новый слой), и все готово.

Как вырезать объект в Фотошопе

Теперь скрываем все остальные слои и оставляем только слой только с Галь Гадот, без фона:

Как вырезать объект в Фотошопе

Надеемся этот урок помог вам научиться вырезать объекты и человека в Фотошопе. Мы это делали в программе Photoshop CC. Но действия практически не будут отличаться для любой другой версии программы, включая CS6 или CS5.

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