Восстанавливающая кисть в Фотошопе: как пользоваться

Благодаря программе Photoshop и его профессиональным инструментам стало возможным исправлять множество недочетов и ляпов на готовых снимках/изображениях.

В этом уроке мы подробно рассмотрим и применим на практике инструмент “Восстанавливающая кисть”.

Инструмент “Восстанавливающая кисть”: возможности и применение

С помощью этого инструмента можно убирать ляпы и неудачные участки изображения. Для этого нужно просто взять фрагмент с дефектом и заменить его в месте с цветом и текстурой на другой. Чтобы взять нужный образец нужно будет кликнуть мышкой по фрагменту, который считаем удачным, удерживая клавишу ALT (в нашем случае мы возьмем образец фона).

Чтобы начать замену, а точнее – восстановление проблемного участка, нужно кликнуть и поводить по нему, пока нужная область полностью не заменится.

Настройки

Настройки данного инструмента похожи на те же настройки кисти.

Можно поиграться с настройками формы, угла, размера, жесткости и интервалов.

Угол и форма.

Настраивать можно на свое усмотрение. Мы установили для угла – “-50 градусов”, а для формы “60%”. См. скриншот ниже (обычно используют овальную форму):

Размер.

Размер восстанавливающей кисти можно задать в настройках либо во время работы клавишами “квадратные скобки”, где [ – уменьшает размер кисти, а ] -увеличивает.

Жесткость.

Благодаря этой настройке мы определяем степень размытости границы кисти. Мы рекомендуем установить значение “100%”.

Интервалы.

Эта настройка отвечает за интервалы при движении кисти, когда вы непрерывно закрашиваете неудачный участок.



Параметры инструмента

Режим.

В данной настройке мы выбираем режим наложения при работе с восстанавливающей кистью.

Источник.

Программ предоставляет нам на выбор 2 варианта: “Сэмпл” (установлен по умолчанию) или “Узор” (в этом случае кисть наложит на желаемый участок один из выбранных паттернов).

Выравнивание.

Когда включена данная настройка, движение кисти будет реализовано с одинаковым смешением. Мы, при работе, обычно оставляем эту опцию отключенной.

Образец.

Эта настройка будет определять, с какого слоя нужно взять образец для восстанавливающей кисти. Обычно используется образец по умолчанию: “Активный слой”.

Этот параметр в виде незаметной кнопки, при включении поможет нам отбросить все корректирующие слои при взятии образца цвета и текстуры. Обычно используется в тех случаях, когда проект достаточно тяжелый и использует ни один корректирующий слой.



Применение на практике

Мы уже применяли этот инструмент ранее ни в одном из наших уроков. Поэтому, если вы хорошо знакомы с нашим сайтом, то уже видел восстанавливающую кисть в действии.

Сейчас, для наглядности, мы возьмем фотографию с небольшим дефектом и покажем вам, как все это работает. Мы выбрали для примера фото обворожительной Оливии Уайлд:

Да, деффект на этом фото небольшой, но не в этом суть. Нам нужно избавиться от неровностей в выделенной красным кружком области.

Для начала нужно взять кисть и подобрать оптимальный размер. Мы установим размер кисти такой, чтобы он перекрывал неровные участки. Затем, нужно повторить действия, описанные еще в самом начале этого урока: кликаем по идеальному на ваш взгляд участку кожи рядом с деффектом с зажатой клавишей ALT, а затем кликаем по неровностям/прыщам в рамках выделенного участка.

Теперь видно, что все деффекты удалены и кожа в выбранном участке достаточно ровная, как будто так изначально и было.



Урок подошел к концу. Пожалуй, это все, что нужно знать об инструменте “Восстанавливающая кисть” в Фотошопе. Теперь, владея приобретенными навыками вы будете постоянно их использовать для ретуши фотографий.

До встречи в следующих уроках!